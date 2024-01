Chuva deve permanecer constante e com pouca força neste sábado (6/1)

O mês de janeiro no DF costuma ter características bem marcantes, a principal delas é a constância de chuvas. Independente da força, as chuvas permanecem molhando os jardins candangos ano após ano. Em 2024, não tem sido diferente e este sábado (6/1) é prova disso. O final de semana inicia com a tônica dos últimos dias: ameno e chuvoso.

As temperaturas têm pouca amplitude, variando da mínima de 19°C a provável máxima de 27°C. A umidade permanece alta o dia inteiro, tendo amanhecido a 95% com previsão de se manter na média dos 60% durante a maior parte do dia. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o meteorologista Olívio Bahia do Inmet, apesar de chuva constante não há uma preocupação de que haja estragos. O aviso no site do Instituto é amarelo, inspira atenção, principalmente, às áreas mais vulneráveis e já afetadas por chuvas nos últimos dias. “A previsão não consegue afirmar que algum lugar em específico pode sofrer com as chuvas de hoje. Porém, o solo está úmido qualquer chuva mais forte em uma área mais atingida recentemente pode causar alagamento de ruas”, explica o especialista.

No entanto, Olívio destaca que essas chuvas são boas para o início de ano, visto que os últimos três meses de 2023 foram de menos chuvas que o esperado. “É um início de ano tranquilo, ainda mais se levarmos em conta em relação aos meses anteriores. O ano começou bem no que diz respeito ao assunto chuva”, afirma.

O meteorologista ainda destaca os reservatórios da cidade. O de Santa Maria se encontra com pouco mais de 42% de volume útil, enquanto o do Santo Antônio do Descoberto já ultrapassa 68%. O especialista lembra que em anos anteriores, ambos estavam com mais agua retida, mas que apenas o do descoberto subiu quase 10% nas últimas três semanas.