Vacinas: Saiba os locais onde serão aplicadas doses neste sábado (6/1) no DF

O primeiro final de semana do ano começa com vacinação no Distrito Federal. Em 19 regiões administrativas estarão sendo ofertadas o imunizante neste sábado (6/01). As equipes estarão também no Atacadão Dia a Dia, no km 8 da BR-070, e no Fort Atacadista do Sol Nascente, das 8h às 17h.

Vão estar disponíveis vacinas contra covid-19, gripe e outras doenças. O atendimento será desde bebês até idosos. A lista completa com com os endereços e horários está disponível no site da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Para se vacinar a pessoa deve estar portando um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. Também será avaliado pela equipe a cobertura vacinal de cada pessoa e, conforme a necessidade, poderá ser aplicada mais de uma vacina no mesmo dia. Por exemplo: é possível um adulto receber um reforço contra covid-19 e o imunizante de febre amarela na mesma ocasião.

Na segunda-feira (8/01), o atendimento volta ao normal, em mais de 100 salas de vacina do Distrito Federal.



*Com informações da Agência Brasília

