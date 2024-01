CBMDF realiza atendimentos em diversas regiões após temporal

Durante a tarde e o início da noite do último domingo (7), devido à chuvas torrenciais do fim de semana, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu ocorrências — como alagamentos em residências e quedas de árvores — na Asa Norte, Setor de Clubes Sul, Cruzeiro, Guará, e Lago Sul. Não houve registros de feridos pelos temporais. Os lugares onde as equipes do CBMDF trabalharam são:

Brasília

SQN 410 na Escola CEF 410: Queda de árvore sem vítimas.

Setor de Clubes Esportivo Sul — Condomínio La Torre: Entupimento na Rede de Esgoto, sem vítimas, orientação para serviço particular.

Cruzeiro

Quadra 3 Bloco H — Cruzeiro Velho: Alagamento em residência, sem vítimas.

Quadra 2 Bloco P — Cruzeiro Velho: Falta de telha causando acúmulo de água na laje de imóvel onde reside idosa de 83 anos. O filho dela foi informado da situação de risco, ainda que sua mãe não tenha se ferido.



Guará

Rua SL 35 Quadra 41, Santa Luzia — Estrutural: Alagamento de rua e residências. Houve danos materiais, mas que não causaram vítimas. As residências se encontram em risco.

Lago Sul

SHIS QI 5, próximo à Delegacia: Queda de árvore e via obstruída. Sem vítimas.

SHIS QI 17 Conjunto 4: Alagamento sem vítimas.

SHIS QL 22 Conjunto: Alagamento sem vítimas.

SHIS QI 25 Chácara 03: Alagamento sem vítimas. Apenas danos materiais.