Nova UBS é inaugurada em Santa Maria; região terá nova creche

A região de Santa Maria conta com uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). A governadora em exercício Celina Leão inaugurou, nesta segunda-feira (8/1), a unidade localizada na EQ 304/307. Na ocasião, a vice-governadora do Distrito Federal também assinou a ordem de serviço para início da construção do Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi).

O novo espaço está situado no imóvel onde funcionava um antigo posto policial na região. A Unidade II da Unidade Básica de Saúde (UBS) 6 de Santa Maria, inaugurada durante a cerimônia solene, está em funcionamento desde o mês passado, prestando assistência a moradores das quadras 302, 303 e 304 da região. A expectativa é que as duas unidades da UBS 6 atendam cerca de 16 mil pessoas, segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

No evento, Celina Leão destacou a importância da nova unidade e da autorização para construção do Cepi. “São as áreas mais solicitadas pela população: educação e saúde”, comentou. A governadora em exercício também ressaltou que a unidade é uma ampliação da UBS 6. “Esse prédio estava inutilizado pela Polícia Militar e fizemos a transferência do patrimônio para a área de saúde. Agora é uma unidade básica, porque a outra estava sobrecarregada”, disse.

Secretária de saúde, Lucilene Florêncio comentou que a obra de revitalização no antigo imóvel foi possível graças a emendas parlamentares para manutenção predial. O valor da obra foi de cerca de R$750 mil. “A unidade vem ao encontro da necessidade da população de Santa Maria que é desafogar a UBS 6, onde nós não conseguíamos entregar tudo que desejávamos e que a população merece, por isso houve a visualização desse espaço”, celebrou a chefe da pasta.

Com 408 m², a Unidade II da UBS 6 conta com quatro consultórios, salas de acolhimento, de curativos e de atendimento a agentes de saúde, além de uma farmácia com dispensa de medicamentos psicotrópicos.

Novo Cepi

O novo Cepi será construído na QR 315, de Santa Maria. O custo estimado da obra é de R$ 5,5 milhões. Serão 10 salas que atenderão 188 crianças, contendo refeitório e parquinho. A unidade educacional vai funcionar em tempo integral. Na cerimônia de assinatura, a secretária de educação do DF, Hélvia Paranaguá, ressaltou que a região vai receber mais uma unidade na QR 201, mas ainda sem data para início das obras.