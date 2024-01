O ministro da Justiça e Segurança Pública em exercício, Ricardo Cappelli, e o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, estiveram na Esplanada dos Ministérios, na manhã desta segunda-feira (8/1), e fizeram a vistoria das barreiras de segurança em volta do Congresso Nacional. Eles estavam acompanhados do comandante-geral a PMDF, coronel Adão Teixeira.

Eventos pró-democracia estão marcados para o primeiro ano da tentativa de golpe de Estado, ocorrida em 8 de janeiro. Na manhã desta segunda-feira (8/1), os monumentos depredados em 2023 ganharam uma grande réplica da Constituição Federal em suas entradas. Às 15h, será realizada uma sessão solene em celebração da democracia no plenário do Senado Federal.



































Na última quinta-feira (4/1), o Governo do Distrito Federal (GDF) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) assinaram o Protocolo de Ações Integradas (PAI), documento que planeja e define a atuação dos órgãos de segurança pública nesta segunda (8/1).

O PAI foi elaborado com a ajuda de chefes da segurança do Legislativo e Judiciário federais. As medidas incluem o reforço do policiamento na Esplanada dos Ministérios, com 250 homens da Força Nacional de prontidão na área do Palácio do Planalto.