Homem de 47 anos morre após ser esfaqueado em Taguatinga Sul

Por volta de 22h, uma equipe de socorro foi acionada para atender uma vítima de esfaqueamento próximo a uma farmácia na QSD 1 - (crédito: Gordon Johnson/Pixabay)

Um homem de 47 anos morreu após ser esfaqueado na noite desta segunda-feira (8/1). O caso ocorreu na QSD 1, de Taguatinga Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o socorro mas, após uma parada cardiorrespiratória, a vítima não resistiu.



Por volta de 22h, uma equipe de socorro foi acionada para atender uma vítima de esfaqueamento próximo a uma farmácia na QSD 1. Ao chegar no local, os bombeiros encontraram o homem de 47 anos com um corte no lado esquerdo do tórax e três cortes nas costas. De imediato, foi iniciado o atendimento.

De acordo com os bombeiros, enquanto estava sendo feito os curativos, a vítima entrou em parada cardiorrespiratória. Os socorristas logo iniciaram os protocolos de reanimação cardiopulmonar. No entanto, o homem não reagiu e teve o óbito declarado. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF.