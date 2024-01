Ana Paula Barros Habka será nova comandante-geral da Polícia Militar do DF

A Coronel Ana Paula Barros Habka deve tomar posse como comandante-geral da Polícia Militar (PMDF) nesta terça-feira (9/1). O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, acertou a nomeação com o governador Ibaneis Rocha (MDB). A Coronel Ana Paula é a atual subcomandante da PM. Pela primeira vez na história do país, as forças de segurança pública terão duas comandantes das corporações militares, pois a Coronel Mônica de Mesquita Miranda continua no cargo pelo Corpo de Bombeiro Militar (CBMDF).

Sandro cita que a subcomandante é uma oficial muito respeitada e admirada pelos colegas. Com um histórico de serviços prestados à instituição e ao Distrito Federal. “ É um bom nome e temos feito uma política muito forte no sentido de prestigiar as mulheres ligadas à Segurança. Vai muito ao encontro do nosso desejo de prestigiar a mulher. Além de colher essa competência e olhar feminino para áreas específicas, sobretudo no combate à violência contra a mulher. Pública. Uma das nossas pautas primordiais para esse ano de 2024 é o combate a violência contra a mulher”, destacou durante o CB.Poder.

Após trocas no comando, é muito comum algumas ações em relação ao posicionamento ostensivo, o secretário de Segurança Pública cita que desde de sua chegada, tem feito um ótimo trabalho em relação a este aspecto. “ Enfrentamos vários momentos muito difíceis. O carnaval do ano passado é exemplo, com blocos que tradicionalmente buscam confrontos e combinam pelas redes sociais. Vários jogos importantes de cunho nacional aconteceram aqui, como a final da Supercopa, com torcidas grandes de estados que são rivais”, conclui.

