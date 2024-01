Órfãos de feminicídio no DF já podem receber auxílio financeiro

A Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) está realizando busca das famílias que podem pedir o benefício do programa Acolher Eles e Elas, que vai conceder o auxílio mensal no valor de um salário mínimo — atualmente de R$ R$ 1.412,00 — para cada órfão de mães vítimas de feminicídio. Pelo menos 352 crianças e adolescentes de até 18 anos têm direito ao benefício no DF, mas, até o momento, a pasta conseguiu contatar apenas os responsáveis por 20 deles.

Giselle Ferreira, secretária da Mulher, destaca que é muito importante que as famílias atendam as ligações ou liguem para os números indicados para solicitarem o benefício. “O programa Acolher Eles e Elas é por criança, acumulativo e autônomo, ou seja, ele não depende de nenhum outro benefício. Para aquelas famílias que já recebem algum crédito, este não será cortado por conta do novo benefício”, completa.

Durante esse primeiro contato, feito pelos telefones (61) 3330-3118 e (61) 3330-3105, a equipe da SMDF explica quais documentos devem ser apresentados e agenda o atendimento individual na sede da SMDF, no anexo do Palácio do Buriti. Não são solicitadas informações pessoais nesse telefonema. Esse contato é apenas para prestar esclarecimentos e marcar a data/horário do atendimento presencial.

Documentos a serem apresentados:



— Boletim de ocorrência;

— Comprovante de residência;

— Comprovante do vínculo com o órfão;

— Documentos pessoais do órfão e do responsável;

— Formulário de vulnerabilidade entregue pela Secretaria da Mulher.

Após a confirmação do auxílio, será enviado para o endereço indicado pelo responsável o cartão-benefício, a ser disponibilizado pelo Banco de Brasília (BRB), no prazo de até 30 dias.

O amparo financeiro é uma política pública (Lei nº 7314) do Governo do Distrito Federal (GDF), com o objetivo de amenizar os traumas psicológicos dessas crianças e adolescentes.

*Com informações da SMDF



*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso

Após a confirmação do benefício, os órfãos receberão, no endereço indicado, o cartão-benefício a ser disponibilizado pelo Banco de Brasília (BRB), no prazo de até 30 dias.