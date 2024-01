Celina sanciona lei para e-sports no DF e inaugura campo sintético no Paranoá

A governadora em exercício Celina Leão inaugurou, na manhã desta terça-feira (9/1), o campo sintético do Paranoá Parque, bairro que pertence ao Paranoá. Durante a agenda, a vice-governadora sancionou o projeto de lei que regulamenta os e-sports como modalidade esportiva e entregou chuteiras e bolas para as crianças que moram na região. Segundo a Secretaria de Esportes e Lazer (SEL-DF), outros sete campos serão entregues ainda este ano.

O novo equipamento público está localizado na Quadra 1, Conjunto 1, AE 2, e conta com arquibancadas, alambrado e energia fotovoltaica. A construção teve início em outubro do ano passado e custou R$ 940 mil.

Celina destacou que o campo inaugurado é um equipamento completo e estruturado que vai auxiliar na educação das crianças. “Sabemos que quando abrimos o espaço para o esporte, fechamos as portas para drogas, para insegurança e para outras coisas ruins”, comentou. “O esporte é saúde e vida”, acrescentou.

O secretário de Esportes e Lazer, Renato Junqueira, ressaltou que, além das modalidades que serão praticadas no novo campo, também há a questão da inclusão social. “Essa entrega representa uma porta aberta para o esporte, para qualidade de vida, para dignidade, para projeções e quem sabe daqui saiam grandes craques que possam representar Brasília e o Brasil em todo o mundo. E fecha as portas para a criminalidade e para o submundo das drogas”, afirmou o chefe da pasta.

Segundo a SEL-DF, o mesmo modelo de campo será implementado em outras três regiões: no Taquari, em São Sebastião e na Feira do Produtor, em Ceilândia, além de outras quatro que serão definidas. As entregas devem ocorrer este ano. As etapas de construção abrangem desde o estudo de solo até a implantação completa do espaço com arquibancadas, iluminação e alambrado.









E-Sports

Na entrega do novo campo sintético, Celina sancionou o projeto de lei que regulamenta a prática esportiva eletrônica, os chamados e-sports, no âmbito do DF. Além da regulamentação do esporte, o PL 88/2023 também tem como objetivo fomentar a economia criativa, propiciar a prática esportiva educativa e combater a discriminação de gênero, de etnias, de credos e o ódio. O projeto sancionado é de autoria do deputado distrital João Cardoso (Avante) com apoio do deputado distrital Eduardo Pedrosa (União Brasil).

A governadora em exercício destacou que o e-sports tem uma rede muito forte na capital. “Quando a gente regulamenta e reconhece a lei, você cria diretrizes para ela. Queremos pegar essa ferramenta que é poderosa e que os jovens já adoram, e transformar ela também em uma ferramenta para a educação”, disse Celina.