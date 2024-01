Inscrições para o segundo lote da Corrida de Reis abrem nesta quarta (10)

A Corrida de São Silvestre está com as inscrições abertas. A tradicional corrida de rua da América Latina chega a 98ª edição em 31 de dezembro. As inscrições são pelo saosilvestre.com.br e custam R$ 240 (Geral) e R$ 850 (Premium). - (crédito: Paulo Tavares / Agência Brasília) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O segundo lote de inscrições para a Corrida de Reis, que será realizada em Brasília, no dia 27 de janeiro, conta com três mil vagas, disponibilizadas pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL). Os atletas poderão se inscrever nesta quarta-feira, a partir das 10h, pela plataforma Sympla ou pelo link no site da SEL. A idade mínima para participação no evento é de 14 anos completos para a prova de 6 km, e de 16 anos para a prova de 10 km. Os atletas-guias também deverão estar devidamente inscritos na prova utilizando esse mesmo procedimento.

A largada será pontualmente às 17h, em frente ao Palácio do Buriti, para a categoria Pessoas com Deficiência; às 17h05 para atletas profissionais; às 17h10 para os corredores inscritos na prova de 10 km; e às 17h15 para os corredores inscritos na prova de 6 km. Os andantes estão classificados entre deficientes visuais, deficientes intelectuais, mobilidade superior reduzida, mobilidade inferior reduzida.

A corrida terá premiação em dinheiro este ano para os 10 melhores colocados nas provas de 10km, e recebe o patrocínio do Banco de Brasília (BRB). Ao todo, serão distribuídos R$ 150 mil em prêmios, com os vencedores das categorias masculina e feminina embolsando R$ 10 mil, cada. Nas categorias PCD, andante e cadeirante, os vencedores receberão R$ 3 mil. Nas provas de 6km, os melhores colocados ganharão troféus e quem completar a prova receberá medalhas.

*Fonte: Agência Brasília