Morre aos 89 anos, Regina Pelosi Silva, umas das primeiras advogadas da OAB-DF

Morreu, aos 89 anos, Regina Pelosi Silva, ex-funcionária do Senado Federal, tendo participado do primeiro concurso público. Ela aposentou-se como Assessora jurídica do Senado e foi uma das primeiras advogadas da OAB-DF. Ela faleceu no dia 1º de janeiro de 2024, em Brasília. A filha informou ao Correio que a causa foi insuficiência respiratória.

Regina era esposa do também falecido em agosto de 2023, Geraldo Silva, pioneiro de Brasília. Ele foi tenente do Exército e fez parte da organização e inauguração de Brasília, depois ajudou a criar a Guarda Especial de Brasília (GEB), depois transformada na Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A filha mais nova de Regina, Fernanda Pelosi, escreveu uma carta à mãe:

Aqui fico eu, mãe...

Com os horários vazios que antes abraçavam sua hidroginástica, seu salão, sua missa e nossos almocinhos.

Aqui fico eu, mãe...

Levando pra casa seu vidro de perfume só para borrifar no travesseiro e dormir em paz.

Aqui fico eu,

Metade criança, metade mulher, um tanto de paz e muita saudade.

Agora vá, mãe, e viva o melhor da existência, a leveza de quem sabe que no céu a alegria é liberada.

Eu fico aqui, mãe, honrando suas piadas divertidas, sua resiliência invejável e sua vocação para a amizade.

Obrigada pela ousadia de ser uma mãe desafiadora. Valeu cada segundo. Te amarei eternamente”.



*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori

