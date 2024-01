Vídeo mostra momento em que carro invade pista contrária e colide em ônibus

Imagens do circuito interno das câmeras de segurança da via DF-001 registraram o momento do acidente que matou o mestre de obras Valdivaldo Cândido da Costa, 51 anos, e deixou 15 pessoas feridas, após uma colisão entre um carro e um ônibus. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (2/1), em frente à Quadra 27, no Park Way

Veja o vídeo abaixo:

Valdivado conduzia uma caminhonete vermelha e voltava do trabalho, no Park Way, para buscar uma ferramenta em casa, no Gama. O vídeo mostra o motorista na via, sentido Gama, momento em que, em segundos, ele ultrapassa todos os carros e invade a pista contrária, colidindo frontalmente com o ônibus.

A colisão aconteceu por volta das 11h. Os 15 feridos eram passageiros do ônibus da União Transporte Brasília, que fazia a linha de Pedregal, no Novo Gama (GO), até a Rodoviária do Plano Piloto. Seis pessoas foram encaminhadas para o Hospital de Base, cinco para o Hospital de Santa Maria e quatro foram atendidas no local, sem ferimentos graves.

Já o motorista da caminhonete não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Familiares de Divaldo, como era conhecido, chegaram ao local da colisão pouco antes das 13h e confirmaram a identidade do mestre de obras. Ele morava no Gama e tinha duas filhas. Além de trabalhar em construções, era artesão e marceneiro. O corpo da vítima ficou preso às ferragens do carro e foi retirado por volta das 13h30.



















Uma prima informou que Divaldo era reservado e focado em seu trabalho. Mantinha inclusive um perfil do Instagram para compartilhar as mesas rústicas que fazia. Emocionada, uma vizinha também foi ao local do acidente e disse que ele era uma pessoa maravilhosa e muito amiga.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe o que ocasionou o acidente. O motorista do ônibus informou ao Correio que só conseguiu ver quando a caminhonete invadiu a faixa contrária e colidiu na parte frontal do ônibus. A Polícia Civil deve investigar o caso.