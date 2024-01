Hospital de Planaltina ganha nova subestação de energia e terá mais leitos

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, inaugurou, nesta quarta-feira (10/1), a obra da subestação de energia elétrica do Hospital Regional de Planaltina (HRPL) e visitou o anexo da unidade hospitalar, que está em construção, com capacidade para mais 52 leitos. Ela também destacou a nomeação de mais 23 médicos para a rede pública de saúde e entregou a obra da passarela do Posto Itiquira, na BR-020, em Planaltina, que faz parte do projeto de criação do BRT da região.

Na solenidade, Celina Leão avaliou que a subestação de energia é um incremento na saúde pública de Planaltina. “É uma obra muito simbólica. Caía a rede do hospital até em dias normais e essa subestação já vai suportar a nova ala que está sendo construída com 4 mil metros de obra”, comentou. Ela comentou ainda sobre o novo anexo. “Vamos ter leitos de UTI, porque hoje essa região de Planaltina não tem”, disse.

A secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio, afirmou que as obras no HRPL representam um marco na saúde pública da região. “Nós temos uma subestação, que vem com todo o planejamento, sustentando a energia para que a gente amplie a radiologia do hospital e suporte os aparelhos”, comentou.

Segundo a secretária de saúde, o novo bloco do HPRL está com a obra 50% concluída. “A população de Planaltina terá leito de UTI e leito de enfermaria adulto, um centro especializado de odontologia e uma hemodiálise reforçada na unidade”, ressaltou Lucilene. Além disso, a cozinha do hospital foi revitalizada e entregue no fim do ano passado.

Para a reforma da subestação de energia do HRLP, a Secretaria de Saúde(SES-DF) repassou R$ 1,39 milhão à Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) para execução do projeto. Os trabalhos consistiram na construção de uma nova subestação elétrica em área externa e na mudança dos transformadores elétricos, de equipamentos de proteção elétrica, de cabos de baixa e média tensão e de equipamentos de manobra, substituição e modernização de quadros elétricos.









Novos médicos

Durante o evento no HPRL, a governadora em exercício destacou a importância da nomeação de 23 médicos para a rede pública de saúde, publicadas no Diário Oficial do DF (DODF) desta quarta-feira (10/1). Os profissionais vão atender as áreas de cirurgia-geral, ginecologia e obstetrícia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia e radiologia. “A saúde pública precisa de médicos e, com certeza, essa nomeação vai ajudar muito”, disse Celina.

Passarela

Localizada no km 21,5 da BR-020, em Planaltina, a nova passarela fica próxima aos condomínios Mestre D’Armas, Itiquira e Nova Esperança. O investimento para a construção da passagem de pedestres foi de R$ 3,58 milhões. Para Celina, a obra vai salvar vidas, pois havia um grande número de acidentes no local. “É uma felicidade inaugurar uma passarela, porque a nossa preocupação maior no governo é realmente preservar as vidas”, ressaltou a vice-governadora.