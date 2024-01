Desvio de trânsito na EPTG começa na noite desta quarta-feira (10/1)

Está previsto para começar, na noite desta quarta-feira (10/1), o desvio de trânsito na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), sentido Eixo Monumental. A medida deve entrar em vigor por volta das 20h30, conforme informou, ao Correio, a Secretaria de Obras do Distrito Federal (SODF). Na Octogonal, às 8h50, desta quarta, o movimento de veículos, em direção ao Setor de Indústrias Gráficas e ao Plano Piloto, estava intenso e barreiras de concreto foram colocadas onde, mais tarde, será liberado o desvio.

Ainda segundo a SODF, ao longo do dia, serão feitas pequenas intervenções para a conclusão da sinalização, cujo início deve ocorrer após o horário de pico, por volta das 9h30. A nova faixa construída no canteiro central, logo após a última passarela de pedestres da via, se deve à implantação do corredor de ônibus BRT na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig).

O motorista que se desloca na EPTG, sentido Eixo Monumental, deve acessar a faixa reversa ou a via marginal, antes do viaduto com a Epia. Já os motoristas que desejarem chegar ao Setor Policial Sul devem seguir obrigatoriamente pela marginal até antes do viaduto de acesso ao Setor Policial. A obra será executada num trecho de 640 metros que se estende da altura do viaduto da Epia até a chegada à Octogonal.









A data escolhida para a mudança se deve ao período de férias escolares, em que o fluxo de veículos é menor. No trecho em obras, das quatro faixas de rolamento existentes na via EPTG, as três faixas mais à esquerda ficarão totalmente bloqueadas. A única faixa livre, mais à direita, será exclusiva para o transporte coletivo.

Quem trafega na Epia Norte também precisa ficar atento, dado que a alça do viaduto que dá acesso à via Epig ficará interditada durante todo o período da obra. Dessa forma, quem quiser acessar a via Epig deverá utilizar o retorno situado em frente à Novacap.

As obras na via Epig preveem a implantação de faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT, a construção de nove viadutos, estações BRT, passagens para pedestres e ciclovias. Por questões de logística e segurança, esses serviços serão feitos em seis trechos.

O primeiro trecho, situado na interseção da via EPTG com a via Epig, abrange a implantação de corredor BRT, a construção de dois novos viadutos, instalação de ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.