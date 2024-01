Programa Jovem Candango fará mais 838 contratações na segunda-feira

A Secretária da Família e Juventude do Distrito Federal (SEFJ-DF) vai promover, na segunda-feira (15/1), a contratação de 838 jovens do programa Jovem Candango. O evento será realizado no auditório do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com início previsto para as 15h.

O programa visa promover a formação técnico-profissional, por meio de atividades práticas e teóricas de jovens que buscam entrar no mercado de trabalho. Os contratados serão distribuídos nas pastas da Educação, Saúde, Mulher, Desenvolvimento Social, de Governo, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Planejamento, Orçamento e Administração, Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Justiça e Cidadania, e também, na Defensoria Pública do DF.

O Jovem Candango é uma parceria da secretaria com as organizações Renapsi e Jerônimo Candinho. Os selecionados receberão um salário de R$ 619,99, vale-transporte, vale- alimentação de R$ 220, férias, 13º salário e seguro de vida.

A campanha já beneficiou 1.640 jovens desde janeiro de 2023. Os novos contratados se inscreveram no processo seletivo realizado em agosto de 2023, no qual foram abertas 1.800 vagas.

Além do primeiro emprego, o programa promove um curso teórico, no turno contrário ao da escola, que aborda a preparação para o mercado de trabalho, realizado uma vez por semana durante dois anos.

O programa teve percentual de cotas para órfãos do feminicídio, filhos e filhas de catadores de recicláveis e adolescentes em situação de rua, somando, no total, 180 postos.

Fique por dentro



Solenidade de contratação de 838 Jovens Candangos

Dia 15 de janeiro de 2024 (segunda-feira), às 15h

Local: Centro de Ulysses Guimarães