A empresa que realizou a festa de ano novo Réveillon Finish Brasília, à beira do Lago Paranoá, foi suspensa de forma temporária, nesta quinta-feira (11/1), pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF). Estão impedidas de operar as atividades da Unnu Agências de Publicidade, promotora do evento.

O Procon tomou a decisão por conta da conduta lesiva da empresa à coletividade dos consumidores do DF, que viola normas de proteção e defesa dos consumidores, como descumprimento do direito à informação e da oferta, e falha na prestação do serviço.









No início da semana passada, o Procon notificou a Unnu para que, em até 48 horas, prestasse informações sobre denúncias de consumidores que afirmam terem sido enganados pela empresa devido ao descumprimento de oferta da festa. As pessoas alegaram que a agência não cumpriu com a quantidade e a qualidade dos alimentos, bebidas e pirotecnias ofertados.

Os denunciantes relataram que os serviços de open bar e open food foram finalizados antes do horário anunciado, e os alimentos e as bebidas não corresponderam com aqueles veiculados na publicidade do evento. O público também relatou a ausência de produtos básicos, como água potável e copos descartáveis, e noticiaram a falta da queima de fogos de artifício, como anunciado pela empresa.

A Unnu apresentou defesa dentro do prazo solicitado, mas não foi suficiente para responder aos questionamentos do Procon por não comprovar a regularidade dos serviços prestados, como foi divulgado nas redes sociais e no site da agência. A defesa apresentada não foi feita de modo formal. O Procon-DF alega que o representante da Unnu não enviou documentos como procuração, dados constitutivos da empresa ou endereço, por exemplo.

O Procon não conseguiu notificar a agência no endereço físico informado, e a notificação teve que ser enviada em um e-mail que a Unnu divulga nas redes sociais. Por isso, somado ao potencial lesivo das ações da empresa para novos consumidores e pelo histórico como fornecedor, a empresa também está proibida de promover o evento Fone Festival, programado para ocorrer em 20 de janeiro, no Cota Mil Iate Clube, no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES).

A reportagem entrou em contato com a empresa Unnu Agências de Publicidade para se posicionar sobre o caso. Assim, que o Correio obtiver a resposta, a matéria será atualizada.

Com informações do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF)

