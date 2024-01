Lancha que afundou no Lago Paranoá é resgatada a 15 metros de profundidade

A lancha que afundou no Lago Paranoá com nove tripulantes, no último sábado (6/1), foi reflutuada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Após mais de 14 horas de uma operação de retirada, a embarcação foi localizada a 15 metros de profundidade, e próxima do Clube Cota Mil, localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES).

Com 33 pés, aproximadamente 10 metros de comprimento e mais de 4 toneladas, a lancha demandou cuidado dos mergulhadores de resgate do CBMDF. A equipe tinha pouca visibilidade da embarcação.













Foi necessário fazer amarrações das boias infláveis na lancha para que ela flutuasse da forma correta até a superfície. Mas a flutuação da embarcação por si só não é suficiente. Ao mesmo tempo que se iniciou essa ação, foi preciso usar um cabo guia para puxar e estabilizar para um píer ou um local mais adequado e, assim, efetuar a retirada.



Além do treinamento aos mergulhadores, a ação também serviu para a preservação ambiental, evitando possíveis vazamentos de combustíveis ou outros materiais químicos que poderiam ser lançados na água pela lancha em naufrágio. Para a operação de resgate e salvaguarda foram empenhados nove mergulhadores e duas embarcações.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF começou a atuar a partir das 9h35 de 10 de janeiro. A operação se estendeu até as 23h45 dessa quinta-feira (11/1).

Relembre o caso

A lancha afundou próximo ao Clube Cota Mil na tarde do último sábado (6/1). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do DF, o primeiro socorro aos ocupantes da embarcação foi feito por duas lanchas que estavam próximas e, posteriormente, a corporação assumiu o resgate e o atendimento às vítimas.

Na lancha, havia nove adultos (três homens e seis mulheres), contando com o piloto. Duas mulheres foram atendidas pelas equipes do CBMDF com ferimentos leves. Todos os tripulantes estavam conscientes, orientados e estáveis. Eles não precisaram ser levados ao hospital.

Por meio do telefone 193, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate de pessoas que ficaram à deriva no Lago Paranoá, após uma embarcação de aproximadamente 30 pés, afundar no espelho d'água. A lancha saiu do Clube da Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados (ASCADE) e naufragou a aproximadamente 250 metros do píer do Clube Cota Mil.

Ainda não há informações sobre o que provocou o naufrágio. A Marinha do Brasil foi acionada para investigar as causas do acidente.