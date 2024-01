Vídeo mostra momentos antes de polícia atirar em colega

As imagens do circuito de segurança de uma sorveteria mostram o sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Paulo Pereira de Souza, comprando picolés tranquilamente na companhia do policial Diogo Carneiro, momentos antes de alvejar o colega de trabalho Yago Monteiro e, em seguida tirar a própria vida neste domingo (14/01), no Recanto das Emas.

Veja:

De acordo com informações obtidas pelo Correio, Paulo estava passando por problemas pessoais e vinha apresentando sinais de complicações psicológicas. Anteriormente, ele trabalhava no Gama, mas havia sido transferido há três meses para o Recanto das Emas. O sargento fazia parte da corporação há 23 anos.

Ainda de acordo com informações, ele havia passado por especialistas da polícia e nada foi constatado e, em seguida voltou a trabalhar. Paulo morreu no local e Yago foi encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), em estado grave, mas não resistiu.



O delegado Fernando Fernandes, da 27ª Delegacia de Polícia segue a frente das investigações do caso.