Soldado da polícia, morto após tiro na cabeça por sargento, iria se casar

O policial Yago Monteiro Fidelis, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), morreu, na tarde deste domingo (14/1), após ser baleado na cabeça pelo colega, o sargento Paulo Pereira de Souza, no Recanto das Emas. O Correio apurou que Yago se formou na corporação no dia 24 de agosto de 2021 e estava prestes a se casar e comprar um apartamento.

Nas redes sociais, um colega publicou: “No dia 24 de agosto de 2021, o Yago agradecia a Deus por ter se formado policial. Hoje, 14 de janeiro de 2024 é assassinado com disparo de arma de fogo desferido por um colega de farda que teve a saúde mental negligenciada.”

O soldado chegou a ser transferido para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), em estado grave, mas não resistiu. A informação foi confirmada pelo delegado Fernando Fernandes, da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).

O sargento Paulo, que também morreu, estava passando por problemas pessoais e vinha apresentando sinais de complicações psicológicas. O sargento havia passado por especialistas da polícia e, como nada foi constatado, voltou a trabalhar normalmente. Ele estava trabalhando no batalhão do Recanto das Emas fazia três meses, anteriormente era do Gama.

Ainda de acordo com o Delegado Fernando Fernandes, o plantão dos três policiais começou normal, por volta das 7h da manhã, e às 9h eles teriam se deslocado para uma ocorrência de maus- tratos de uma criança. Em seguida, por volta das 11h, eles teriam parado para tomar sorvete, momento antes de Paulo efetuar os disparos dentro da viatura.