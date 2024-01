Motociclista morre após colisão frontal com ônibus em Brazlândia

Um motociclista de 40 anos morreu após colidir com um ônibus. O acidente ocorreu na noite deste domingo (14/1), na DF-180, em Brazlândia. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro, mas a vítima já estava sem vida. O motorista do ônibus e os passageiros não se feriram.

Por volta das 19h, uma equipe dos bombeiros foi chamada para atender a ocorrência de uma acidente na descida do Incra 08, depois do Garrafão, na DF-180. Ao chegar no local, os socorristas se depararam com a colisão frontal entre um ônibus e uma motocicleta cor preta.

O condutor da motocicleta de 40 anos estava sob o ônibus de barriga para baixo. Ele apresentava suspeita de fratura nas pernas, mandíbula e trauma de tórax, além de não ter sinais vitais. O óbito foi declarado no local.

O motorista do ônibus, de 44 anos, e os passageiros não sofreram ferimentos no momento da colisão. Após avaliação, não houve necessidade de transporte para uma unidade de saúde.

Para o atendimento, a via precisou ser interditada parcialmente. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF e a Polícia Civil foi acionada.