Morre Leonardo Thompson Flores, filho de ex-presidente da OAB-DF

Morreu, nesta segunda-feira (15/01), o advogado Leonardo Thompson Flores, filho do ex-vice-presidente da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) e diretor da Faculdade de Direito do Centro Universitário de Brasília (Ceub), Paulo Thompson Flores. O velório será realizado no Campo da Esperança, da Asa Sul, a partir das 14h às 16h. Em seguida, o corpo seguira para a cremação em Valparaíso.

O presidente da OAB-DF, Délio Lins e Silva se solidarizou com a família e lamentou a morte do amigo. "A advocacia e a academia perdem um grande advogado e professor, e boa parte de Brasília um grande amigo, carismático, querido por todos. Que a família fique bem e Deus conforte os corações dos que ficam", afirmou ao Correio.

O advogado morreu vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, cerca de uma semana após completar 40 anos. Em nota de pesar, as diretorias da OAB-DF e da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) desejou força à família.

Ele era irmão do advogado Francisco Thompson Flores e da advogada Roberta Thompson Flores.

Leonardo Thompson era bacharel em Direito pelo Ceub, pós-graduado em Direito Processual Civil pelo Instituto Brasiliense de Direito Público e mestrando em Direito pelo Ceub. Ele também era diretor jurídico na Associação Nacional do Cânhamo Industrial (ANC).