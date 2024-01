Contra a dengue, carro fumacê vai visitar 11 regiões até o fim da semana

Mais uma medida de combate à dengue foi anunciada pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Até o próximo sábado (20/1), a aplicação do fumacê, uma das estratégias para reduzir a proliferação do mosquito transmissor da doença, vai passar por 11 regiões administrativas: Recanto das Emas, Santa Maria, Gama, Brazlândia, Taguatinga, Ceilândia, Plano Piloto (Asa Sul), Cruzeiro, Lago Sul, Sudoeste e Samambaia.

Nesta segunda-feira (15/1), o carro passou pelo Recanto das Emas, nas quadras 12, 113, 115, 300, 307, 308, 309, 311, 405, 511 e 801, de acordo com o GDF. A aplicação do inseticida de ultrabaixo volume (UBV) está sujeita às condições meteorológicas e não é feita quando está chovendo. Além disso, os técnicos vão às ruas preferencialmente das 4h às 6h e das 17h às 19h.

O primeiro boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF) divulgado em 2024 apontou um aumento de 207% nos casos de dengue, o que reforçou a atenção da pasta sobre a doença. Foram notificados 2.152 casos prováveis entre 31 de dezembro de 2023 e 6 de janeiro deste ano, contra 669 casos no mesmo período do ano passado.

A data e os endereços da aplicação podem ser conferidos a seguir:

Santa Maria

- Terça-feira (16/1): QRs 117, 209, 210, 213, 308, 310, 313 e 418

Gama

- Terça-feira (16/1) e quinta-feira (18/1): Quadra 5 do Setor Oeste; Residencial Paraíso; quadras 2, 8, 12 e 50 do Setor Leste; quadras 41, 42 e 43 do Setor Leste e Quadra 1 do Setor Sul

Brazlândia

- Quarta-feira (17/1): quadras 1 a 6 do Setor Norte; quadras 1 a 6 do Setor Veredas; quadras 33, 34, 35, 36 45, 46, 56 e 57 da Vila São José; quadras 7, 9, 11, 12, 13 e 21 do Setor Tradicional; quadras 1, 2 e 4 do Setor Sul; quadras 3 e 6 do Setor Tradicional

Taguatinga

- Quarta-feira (17/1): quadras QNL 19, 23, 24 e 30; QNMs 34 e 40; Setor de Oficinas

Ceilândia

- Quinta-feira (18/1): QNOs 3, 5, 7, 9 e 18; QNP 22, Vila Pelezinho e Chácara Nossa Senhora Aparecida

Asa Sul

- Sexta-feira (19/1): quadras 105, 109, 115, 204, 213, 304, 412, 414, 707 e 714

Cruzeiro

- Sexta-feira (19/1): Quadra 10 e quadras 3, 4, 7 e 8 do Cruzeiro Velho

Lago Sul

- Sexta-feira (19/1): QL 20 e QIs 13, 23, 26 e 29

Sudoeste

- Sexta-feira (19/1): Quadra 102

Samambaia

- Sábado (20/1): QRs 114, 318, 408, 410, 501, 502, 504, 506, 601 e 611



Com informações da Agência Brasília