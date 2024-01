Preso homem que descumpria medida protetiva e ameaçou ex-mulher

Um homem de 75 anos foi preso após a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) descobrir que ele estava perseguindo e ameaçando sua ex-mulher, desrespeitando uma ordem judicial. Ele já tinha seis ocorrências policiais por esse comportamento. Durante a abordagem, a polícia encontrou uma pistola calibre 22 com o idoso, que também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e resistência.

Ronney Marcelo, delegado-adjunto da 9ª Delegacia de Polícia, adverte que a conduta reiterada de descumprimento das medidas protetivas poderia escalar para outras violências contra a mulher. “Trata-se de uma importante resposta contra um indivíduo que não atendia aos chamados e não cumpria as determinações impostas pelos poderes estatais e insistia em descumprir medidas protetivas já impostas ao perseguir e infernizar a vida de sua ex-companheira nas mais variadas formas e locais e, assim, a ação, em tempo, impede que algo ainda pior pudesse ocorrer, tal como um feminicídio”, alerta Ronney Marcelo, Delegado-Adjunto da 9ªDP.

Em junho de 2023, o Poder Judiciário determinou o monitoramento eletrônico do homem para garantir o cumprimento da medida protetiva imposta pela mesma vítima. Entretanto, na época, ele não foi localizado. A polícia informou que o filho do infrator chegou a dizer a um oficial de justiça, que tentava intimar seu pai, que ele teria falecido.

A investigação está apurando a ligação do idoso com outras ocorrências. A vítima teria encontrado o pneu do próprio carro rasgado quando deixou um local público após ter sido surpreendida com a chegada do homem no ambiente. Além disso, tanto o autor quanto a vítima costumam participar de eventos de motos. Em uma dessas ocasiões, um amigo da vítima encontrou sua barraca queimada na área de camping, onde o autor também foi visto. Diante desses acontecimentos, a 9ª Delegacia de Polícia solicitou a prisão preventiva do idoso, que foi concedida pelo Poder Judiciário.