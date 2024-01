Ibaneis vai unificar secretarias de Fazenda e Planejamento e recriar Economia

O governador Ibaneis Rocha (MDB) retornou ao trabalho, nesta terça-feira (16/1), após um período de férias. O chefe do Executivo já bateu o martelo para uma das primeiras mudanças do governo, como a unificação das secretarias de Fazenda (Sefaz) e de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad), recriando a Secretaria de Economia.

A informação foi confirmada por Ibaneis ao Correio. O atual secretário da Seplad e ex-presidente do Instituto de Previdência do Distrito Federal (Iprev-DF), Ney Ferraz, ficará à frente da pasta de Economia, que existia até outubro de 2022, quando o emebedista decidiu desmembra-la em duas.

Na época, por indicação do então secretário André Clemente, que assumiria meses depois à uma cadeira no Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), Ibaneis nomeou José Itamar Feitosa. As mudanças irão sair no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nos próximos dias.