Metro-DF terá R$ 2,5 bilhões em investimentos nos próximos três anos

As causas do incêndio no vagão do trem na semana passada e os investimentos previstos para o metrô foram temas do programa CB.Poder — parceria entre Correio e TV Brasília — desta terça-feira (16/1). Aos jornalistas Roberto Fonseca e Mila Ferreira, o presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral Ribeiro, destacou que a frota de trens será reforçada com 15 locomotivas, devido às expansões de Samambaia e Ceilândia.

De acordo com Handerson Cabral, a soma dos investimentos para os próximos anos supera os R$ 2,5 bilhões. “Nos próximos três anos, podem esperar muitos investimentos no metrô. O primeiro deles já está encaminhado. É a expansão para Samambaia — a licitação foi realizada. Estamos com projeto para a conclusão da estação Onoyama e da estação 104 Sul. Isso para dar ao usuário do DF um metrô funcionando regularmente”, afirmou.

O presidente do metrô confirmou a reunião para tratar do tema remuneratório dos dirigentes da instituição, nesta quinta-feira (18/1). “Essa discussão sobre corrigir a remuneração dos dirigentes vem na esteira do que foi feito no ano passado, com a correção da remuneração do secretário de estado. A última vez que houve uma correção na remuneração foi em 2006. A aprovação desse aumento foi feita em dezembro”, explicou.

Handerson Cabral disse ainda que, caso detectem algum item que tenha iniciado o incêndio do vagão na sexta-feira passada (13/1), colocará os trens em revisão. “Em um momento preliminar, o Corpo de Bombeiros sinalizou que aquele incêndio deveria ter se iniciado pelo teto do trem. Logo, teremos essa definição”, finalizou.



*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso e Suzano Almeida

Veja a entrevista na íntegra