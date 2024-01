A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informa que, na próxima quinta-feira (18/1), ocorrerá a 30ª assembleia geral extraordinária para discutir o reajuste salarial de 35% de diretores e presidente da companhia. A proposta é do Governo do DF, acionista controladora da gestão.

O reajuste salarial nos cargos de direção da companhia está em discussão desde junho de 2023. O último ajuste ocorreu há 17 anos. Na época, houve uma correção de 27,7%.

















A remuneração atual do presidente é de R$ 16,6 mil e a dos diretores é de R$ 14,9 mil. Caso seja aprovado o reajuste salarial de 35%, a remuneração do diretor-presidente passa a ser de R$ 22,3 mil, igual a de secretário de estado, e a dos demais diretores será de R$ 20,1 mil.

Reajuste salarial após incêndio

O reajuste salarial do corpo diretivo será discutido após o incêndio em um trem que passava perto da Estação Concessionárias, em Águas Claras, na última sexta-feira (12/1).

Um passageiro que estava em um vagão do metrô que pegou fogo apertou o botão de emergência que fica nas portas e comunicou ao piloto que havia um curto circuito dentro do vagão, além de um princípio de fumaça no teto.