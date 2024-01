"Bala pronta para ela": auditor do DF Legal tem prisão preventiva decretada

O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia decretou, na tarde desta terça-feira (16/1), a prisão preventiva do auditor do DF Legal investigado por violência doméstica. O servidor teria feito ameaças à ex-companheira. Acompanhado do advogado, ele se apresentou, nesta quarta-feira (17), na 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia).

Na última sexta-feira (12), os policiais civis da 18ª DP cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do auditor. No local, foram apreendidas três armas de fogo artesanais, do tipo espingarda; uma munição; uma arma de pressão; 38 facas; 13 canivetes e um facão. A ordem foi cumprida no setor tradicional de Brazlândia.

A ex-companheira do auditor procurou a polícia e autorizou a investigação. Segundo a vítima, o investigado não aceitou a separação e disse que, caso ela fosse adiante com o processo, ele teria uma “bala pronta para ela”. Diante da ameaça, foram deferidas medidas protetivas de urgência e o servidor público foi ouvido na segunda-feira (15). A 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) investiga o caso.