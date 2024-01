BR-060: motociclista morre e garupa fica ferida após moto bater em carro

Um colisão entre carro e moto, na BR-060, terminou com a morte de uma motociclista de 24 anos. O acidente ocorreu na noite desta terça-feira (16/1). Na garupa da moto, estava uma jovem de 20 anos, que sofreu lesões e estava com suspeita de fratura na perna direita. Ela foi levada para o Hospital Regional de Ceilândia.

Por volta das 22h40, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender um acidente no retorno do acesso à BR-060, próximo ao Restaurante Comunitário de Samambaia. No local, os socorristas encontraram um Honda Accord e uma motocicleta vermelha.

O motociclista de 24 anos já estava sem sinais vitais quando os bombeiros chegaram. O óbito foi declarado no local, após a regulação médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que também participou do atendimento às vítimas.

O condutor do carro de passeio não se feriu e permaneceu no local após a colisão. O local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).