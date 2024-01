O homem assassinado a tiros dentro de um carro em Santa Maria é Thiago dos Santos Fernandes, 32 anos. O Correio apurou, mediante fontes policiais, que o crime foi uma execução e os criminosos usaram armas com calibres distintos para praticar o homicídio.

Thiago foi morto com cerca de 20 tiros, na noite desta terça-feira (16/1), na Quadra 418. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) chegou a ser acionado para o socorro, mas a vítima já estava sem vida. A Polícia Militar do DF (PMDF) suspeita de acerto de contas.

Por volta das 21h, os bombeiros foram chamados para atender à ocorrência de vítima de disparo de arma de fogo. No local, a equipe de socorro encontrou o corpo de Thiago dentro do veículo, um Fiat Cronos.

O caso é investigado pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria).