Preso em domiciliar assalta posto de gasolina três vezes em 12 dias

Um detento que cumpria pena em regime domiciliar foi preso pela Polícia Civil do DF (PCDF), nesta quarta-feira (17/01), acusado de assaltar um posto de gasolina por três vezes em um intervalo de 12 dias.

A prisão foi efetuada pelos investigadores da 14ª Delegacia de Polícia (Gama). Segundo as investigações, em todas as ações, o autor agredia os frentistas e levava dinheiro do estabelecimento, que fica localizado ao lado da sede do Ministério Público e do Tribunal de Justiça do DF, no Gama.

O criminoso foi identificado pela polícia após as análises das imagens do circuito interno de segurança do posto. Segundo a PCDF, o autor acumula 22 ocorrências, sendo a maioria delas por suspeita de roubo a comércio.

O assaltante estava em prisão domiciliar desde 23 de dezembro do ano passado. Agora, ele responderá, novamente, por roubo.