UBS é o inicio do atendimento de casos suspeitos de dengue, orienta governo

Como o pico de dengue no Distrito Federal, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) se tornaram fundamentais e são a principal forma de atendimento de pacientes com suspeita da doença. Ao chegarem às unidades, as pessoas serão submetidas a uma triagem na qual os profissionais de saúde determinam a prioridade no atendimento, de acordo a gravidade de cada caso. Eles serão classificados em grupos de A, B, C e D, sendo A mais leve e B mais crítica.



O Governo do Distrito Federal (GDF), orienta buscar ajuda médica aquelas pessoas que apresentem sintomas leves e característicos da doenças, como febre alta (acima de 38° C), dores no corpo, nas articulações, atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, cefaleias e possíveis manchas vermelhas pelo corpo. Para ampliar o atendimento, a Secretaria de Saúde (SES-DF) anunciou que a partir do próximo final de semana (21/1 e 22/1), as UBSs 2 de Ceilândia (Bloco F da QNN 15) e 2 de Brazlândia (Quadra 45 da Vila São José) funcionarão aos sábados e domingos, das 7h às 19h.

O secretário-adjunto de assistência da SES-DF, Luciano Agrizzi, destaca que os pacientes com critérios de gravidade leve, A e B, são atendidos na própria UBS. “Lá eles recebem as indicações de tratamento adequado e as orientações referentes ao quadro no qual foi diagnosticado”, explica. Nos casos mais graves, grupos C e D, aqueles com dores intensas na barriga, vômitos persistentes, sangramentos no nariz, na boca ou nas fezes, tonturas e extremo cansaço, os pacientes são encaminhados para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

De acordo com Luciano Agrizzi, é disponibilizado nas UPAs um painel informando o tempo de espera, dessa forma, a população pode ficar por dentro de quando serão atendidas. Ele ainda destaca a importância dos primeiros tratamentos realizados em casa, com bastante ingestão de líquidos e repouso. “No mínimo sintoma que possa ter, o recomendado é iniciar ainda dentro de casa a hidratação. Isso evita uma progressão da doença”, finaliza.

