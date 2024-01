"Responsabilidade aumenta", diz futuro secretário de Economia sobre mudanças

O governador do Distrito Federal Ibaneis (MDB) confirmou, ontem, ao Correio, a unificação das secretarias de Fazenda (Sefaz) e Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad), recriando a Secretaria de Economia. O nome escolhido para chefiar a pasta é o do secretário de Planejamento, Ney Ferraz.

Ao Correio, Ney explicou que não terá uma reformulação na pasta, do ponto de vista estrutural. O secretário agradeceu a confiança dada pelo emebedista a ele. “Pelo que conversamos, não haverá grandes mudanças. Na realidade, estamos encurtando o caminho dos processos”, disse, à reportagem.

“É claro que a responsabilidade aumenta quando se une gestão dos recursos à arrecadação, mas vamos seguir na orientação do governador de tratar as finanças públicas com transparência, economicidade e responsabilidade. Nosso trabalho será o de honrar com a missão de oferecer o melhor para a população do DF”, completou Ney.

Conforme noticiado pelo Correio, Ney ficará responsável pela pasta de Economia, que existiu até outubro de 2022, quando o emebedista decidiu desmembrá-la em duas.

As mudanças serão publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nos próximos dias.