Viaduto do Sudoeste passa por obras de reparação após aparecerem rachaduras

Depois das chuvas intensas das últimas semanas causarem rachaduras, o viaduto do Sudoeste, inaugurado em 21 de outubro do ano passado, passa por obras de reparação. Equipes designadas pela Secretaria de Obras do Distrito Federal (SODF) começaram os trabalhos no local nesta quarta-feira (17/1).

Com a trégua das chuvas ao longo do dia, cerca de 10 pessoas, entre engenheiros e operários, puderam iniciar as obras com a abertura do pavimento, atuando na demolição da via antiga e recuperação do pavimento asfáltico. A via está sinalizada para garantir a segurança da população.

As equipes vão cortar 60 centímetros para recuperar o trecho, que ocupa um espaço de dois metros. Em seguida, os trabalhadores vão compactar e fazer a base de novo. Após a colocação do novo pavimento, o complexo viário estará liberado.

O Consórcio Viaduto Epig, responsável pela construção do complexo viário da Estrada Parque Indústrias Gráficas, foi notificado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) em 2 de janeiro. Apesar das rachaduras, foi verificado pelas empresas que não há danos estruturais.

De acordo com a análise, as fendas no asfalto foram provocadas por uma acomodação da terra, que absorveu muita água com as intensas chuvas que caíram nos últimos dias. “Isso aconteceu porque, provavelmente, houve alguma falha de compactação nas camadas inferiores do solo na área das calçadas”, explica a secretária-executiva de Obras do Distrito Federal, Janaína Vargas, que acrescenta que o passeio cedeu levemente e fez com que a pista perdesse o apoio lateral, o que provocou rachaduras e fissuras no asfalto.

A obra de construção do viaduto que liga o Sudoeste ao Parque da Cidade demorou mais de dois anos e custou aos cofres públicos R$ 24,6 milhões, montante financiado pela Caixa Econômica Federal. Mais de 25 mil motoristas transitam pela região diariamente.