Justiça mantém prisão de feminicida que matou companheira no Recanto das Emas

A Justiça do Distrito Federal manteve a prisão de Francisco Farias da Silva, 46 anos, acusado de assassinar a companheira, Antônia Maria da Silva Carvalho, 39, a facadas, no Recanto das Emas. O feminicídio ocorreu na noite dessa quarta-feira (18/1) e foi presenciado pelo filho do casal, uma criança de 3 anos.

Após cometer o feminicídio, o pedreiro tentou tirar a própria vida com uma facada no peito, mas a lesão não foi grave. Ele foi conduzido ao Hospital de Base e, na madrugada, recebeu alta e seguindo para a carceragem da Polícia Civil.

Na tarde desta quinta-feira (18/1), Francisco passou por audiência de custódia e teve a prisão flagrante convertida em preventiva pela Justiça. Ele deve ser levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP 2) e responderá pelo crime de homicídio qualificado por feminicídio, podendo pegar até 30 anos de prisão. Na audiência, após análise dos elementos do processo, o juiz enfatizou a gravidade dos fatos. Segundo o magistrado, o modo de agir do acusado demonstra "especial periculosidade e ousadia ímpar".

O magistrado também esclareceu que o custodiado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por lesões corporais em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Crime

Antônia e Francisco haviam se mudado há pouco menos de 1 ano para um lote no Recanto das Emas. Aparentemente, o relacionamento entre os dois era “tranquilo”, informaram os moradores. No entanto, o pedreiro tinha problemas com o álcool e, por causa disso, ficou internado em uma clínica por três meses no ano passado. No dia do crime, Francisco teria passado a tarde ingerindo bebida alcoólica.

Vizinhos relataram não ter escutado discussão ou gritos vindos da residência do casal. Em posse de uma faca, Francisco desferiu duas facadas no peito e no pescoço da vítima, que morreu na hora. Segundo o delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), a criança presenciou a cena e correu para dentro de um armário. O Correio apurou que o filho do casal ficará com os tios do acusado.