Autor de feminicídio no Recanto das Emas recebe alta do hospital

Francisco Farias da Silva, 46 anos, recebeu alta, por volta da 1h30 da madrugada desta quinta-feira (18/1), do Hospital de Base do Distrito Federal (HB). O homem desferiu uma facada contra o próprio peito na noite de quarta (17/1), após assassinar a companheira Antônia Maria da Silva, 39, mas o corte não provocou lesões profundas. A audiência de custódia do suspeito de assassinato será realizada na tarde desta quinta (18/1).

Segundo testemunha, Francisco tinha histórico de alcoolismo e já havia passado três meses internado no ano passado. Horas antes do crime em sua residência, no Recanto das Emas, vizinhos perceberam que ele havia ingerido bebida alcoólica.

Francisco tem três passagens criminais na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Uma delas, de 2012, é por Lei Maria da Penha contra outra companheira. De acordo com a polícia, o homem estava em prisão domiciliar, adquirida em 2019. Antônia Maria completaria 40 anos nesta quinta-feira (18/1).