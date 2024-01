Motociclista fica em estado grave após colisão em São Sebastião

Um motociclista de 58 anos de idade se envolveu em uma colisão contra um veículo de passeio por volta das 14h30 desta quinta-feira (18/1), altura do Km 02, em frente à Escola Classe São Bartolomeu, do Núcleo Rural Capão Comprido, em São Sebastião. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros e encontrou o piloto da moto em estado grave.

A vítima foi atendida e transportada, por resgate aéreo para o Hospital de Base de Brasília apresentando ferimento com laceração na região do tórax, suspeita de fratura de fêmur e escoriações pelo corpo. Estava inconsciente e instável.

O segundo veículo, que puxava um reboque, e o condutor não foram encontrados no local. Após diligência, a Polícia Militar (PMDF) informou os dados do motorista, um senhor de 68 anos de idade. A Polícia Militar (PMDF) e a Perícia foram acionadas.