Contra a dengue, veja onde carro do fumacê vai passar nesta sexta-feira (19)

Para combater o mosquito Aedes aegypti, a Secretaria de Saúde do DF vai passar nesta sexta-feira (19/1) na Asa Sul, no Cruzeiro e no Sudoeste. O objetivo é reforçar os cuidados no período de chuvas, quando aumenta a concentração de água parada em depósitos que servem como focos para larvas.

Na Asa Sul, o carro deve passar pela quadra 105, 109, 115, 204, 2013, 304, 412, 414, 707 e 714.

O Cruzeiro está previsto para passar na quadra 10 e nas quadras 3, 4, 7 e 8 do Cruzeiro Velho. Já no Sudoeste o carro do fumacê vai passar na quadra 102.

A aplicação é feita, geralmente, no início da noite ou ao amanhecer porque são momentos com menor corrente de vento, quando o mosquito fêmea tem o hábito de estar fora das casas.