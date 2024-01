Homem é preso pela PMDF minutos depois de efetuar roubo em Ceilândia

Um homem foi preso, na tarde desta sexta-feira (19/01), após praticar um roubo na QNQ 05 da Ceilândia. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) patrulhava a região quando recebeu a informação de que um entregador de uma loja de celulares foi surpreendido por dois indivíduos em um Gm/Classic, usando duas facas para praticar o roubo.

Os suspeitos subtraíram dois iphones, um apple watch, e o celular pessoal do entregador e, em seguida, fugiram sentido sol nascente. Os policiais foram procurar pelos autores e identificaram um Gm/Classic com os dois indivíduos. Os homens perceberam a viatura e empreenderam em fuga, em determinado ponto o carro parou e um deles conseguiu se evadir em área de mata, e o outro foi detido pela equipe policial.

Tendo sido localizado os objetos do roubo no interior do veículo, bem como, duas facas utilizadas no ato criminoso. O material apreendido, o automóvel e o indivíduo foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) que segue com as diligências do caso.