Secretário de Saúde de Águas Lindas aborda o combate à dengue

O aumento significativo dos casos de dengue foi um dos temas da entrevista com o secretário de Saúde de Águas Lindas de Goiás, Evandro dos Santos Soares, no programa CB. Poder — parceria entre Correio e TV Brasília — desta sexta -feira (19/1). Aos jornalistas Roberto Fonseca e Mila Ferreira o chefe da pasta enfatizou as ações que têm sido feitas no município goiano para combater o mosquito transmissor.

Evandro aborda sobre o dia D, que começa neste sábado (20/01), na cidade. “É um dia onde o governo, a sociedade civil e o terceiro setor se unem e todo mundo está convidado. Eu até digo mais: a saúde pública convoca você a estar com a gente amanhã em Águas Lindas nesse mutirão”, declara.

Ainda de acordo com o secretário, todas as pastas do governo estarão envolvidas. “Lógico que tem aquelas secretarias que vão trabalhar mais, por exemplo, nós temos a Secretaria de Obras e Infraestrutura que estará lá e vai entrar com seus caminhões, tratores e roçadeiras tirando entulho, cortando mato e eliminando o mosquito”, disse Evandro.

Ainda de acordo com ele, na força-tarefa estão presentes agentes de Combate a Endemia (ACE) e os agentes Comunitários de Saúde (ACS), que vão estar espalhados por quatro bairros da cidade. “ Esses foram escolhidos porque são os mais infestados pelo mosquito”, destaca.

Em comparação ao Distrito Federal, que registrou 5 mil casos em uma semana, Evandro conta que Águas Lindas de Goiás registrou 3 mil. “Houve um aumento de 180% dos números de casos em relação ao ano anterior. Estamos com uma força-tarefa para notificar, porque a gente tinha na vigilância epidemiológica três pessoas que faziam esse trabalho, e tivemos que acrescentar profissionais e máquinas para poder somar os números que chegam a todo momento”, ressalta.

Veja a entrevista completa: