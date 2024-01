Motorista perde o controle e bate em poste na L4 Sul

Um motorista de 31 anos perdeu o controle do carro e bateu em um poste de iluminação pública, nesta sexta-feira (19/01), na L4 Sul, altura da Vila Telebrasília. A rua precisou ser interditada devido ao poste ter ficado atravessado na via.

O carro, um Ford KA de cor prata ficou com a frente totalmente amassada. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros à vítima. O condutor foi avaliado pelos socorristas e apresentava ferimentos na boca, no entanto recusou o transporte para o hospital.

A equipe de salvamento gerenciou os riscos presentes na cena e fez o isolamento do local. O fluxo de veículos precisou ser desviado para uma via interna da Vila Telebrasília. A CEB Ipes, responsável pela iluminação pública, foi acionada para o local.