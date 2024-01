MPDFT oferece denúncia contra feminicida que se passou por cliente

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ofereceu, nessa sexta-feira (19/1), denúncia contra Wesly Denny da Silva Melo pelo assassinato da ex-companheira Tainara Kellen Mesquita da Silva, 26 anos. O feminicídio ocorreu em 10 de janeiro, no Setor Leste do Gama. O criminoso se passou por cliente do salão onde ela trabalhava e disparou ao menos seis vezes contra a vítima, na frente da filha do casal.

De acordo com a denúncia, Wesly teria entrado em contato com Tainara por mensagem de texto, passando-se por uma cliente. Por diversas vezes, ele pediu que a vítima saísse do salão, alegando que estava perdido na região e não havia encontrado o endereço. Em ao menos três oportunidades, ela saiu com a filha, o que levou o assassino a recuar da intenção de matá-la.

Segundo uma colega, desconfiada, Tainara saiu uma quarta vez, quando foi surpreendida pelo ex-companheiro que a matou.

Motivo torpe

Para o MPDFT, “o motivo do crime foi torpe, em razão de sentimento de posse pela vítima e do inconformismo com o término do relacionamento entre eles. O crime resultou em perigo comum, pois os disparos ocorreram em via pública urbana, colocando várias pessoas em risco. Além disso, o réu utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, pois simulou tratar-se de cliente interessado nos serviços da vítima e a atraiu para a área externa do salão, momento em que a atacou de forma súbita”.