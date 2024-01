Estrutural terá desvio em pista a partir de segunda-feira (22/1)

A partir de segunda-feira (22/1), a Via Estrutural terá o trânsito parcialmente desviado na pista norte do sentido Plano Piloto-Taguatinga, das 20h30 às 5h. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), o desvio será realizado todos os dias, até a segunda quinzena de fevereiro.

Os trabalhos das equipes do DER ocorrerão em horários noturnos. As equipes farão ajustes no trecho que fica entre o Pistão Norte (DF-001) e o Córrego Vicente Pires, antes da DF-087), no horário mais tardio. O mesmo trabalho já foi feito na pista sul, no mesmo trecho.

De acordo com o DER, a Via Estrutural também irá receber reformas nas baias de ônibus. A via foi reaberta em 16 de dezembro do ano passado, após durar um ano de obras, que custou aos cofres públicos aproximadamente R$ 80 milhões. “Esse desvio e para o trabalho de microfresagem é um trabalho para dar maior conforto aos usuários da via e eliminar por completo qualquer desnível na pista, com os ajustes diminuíram possíveis trepidações no asfalto, dando um melhor conforto e qualidade para o trânsito local e usuários”, reforça Cristiano Cavalcante, da superintendência de obras do DER.

No início e fim do trecho, de 4km, que será alvo de deliberações por parte do departamento, haverá bloqueios para que haja rotas alternativas aos condutores. Por exemplo, quem vai no sentido Plano Piloto, pode pegar a marginal de Vicente Pires. Já quem pega sentido Taguatinga, na pista norte, será redirecionado para a pista sul. O DER garante que não haverá impacto no trânsito.