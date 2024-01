PM intensifica ações e apreende seis armas em apenas uma noite no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, entre a noite de sexta-feira (19/1) e a madrugada de sábado (21/1), seis armas de fogo, em diferentes pontos da cidade. Em apenas uma operação, realizada em São Sebastião, foram retidas duas pistolas calibre 9mm e uma carabina/fuzil, .22, que estavam em um carro abordado em um ponto de bloqueio. As ações, segundo a corporação, fazem parte da intensificação da política de prevenção a crimes.

De acordo com informações da PMDF, a primeira apreensão ocorreu, por volta das 19h30, em Ceilândia, na QNN 17. Um indivíduo foi abordado e, com ele, durante a revista, foi encontrado um revólver calibre 357, com cinco munições.

A segunda arma foi retida pelos militares na 3ª Avenida do Núcleo Bandeirante, por volta das 19h55. Com o portador, estava um revólver calibre 38, com oito munições.

A ação mais notável ocorreu, por volta de 20h30, na DF-140, no entrocamento com a BR-251, em São Sebastião. Enquanto fazia um ponto de bloqueio na via, a equipe da Polícia Militar do Batalhão de Trânsito, abordou um veículo e encontrou três armas, sendo duas pistolas e uma carabina/fuzil.

Compromisso

“A PMDF reforça seu compromisso com a segurança pública, destacando a importância das ações no combate à posse e porte ilegal de armas de fogo, garantindo assim a tranquilidade da população do Distrito Federal”, disse a assessoria de comunicação da corporação.

Na madrugada de sábado, em Santa Maria, a sexta apreensão. Um revólver calibre 38, desmuniciado, foi apreendido com um motorista, por volta das 1h50.