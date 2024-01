Operação DF Livre de Carcaças começa nesta terça-feira (23/1)

A operação DF Livre de Carcaças começa a partir desta terça-feira (23/1). A ação comandada pela Secretária de Segurança Pública (SSP-DF) terá início pela região administrativa de Taguatinga.

A ação visa recolher carros abandonados, identificar regiões como mato alto, falta de iluminação, focos de dengue, entre outros fatores que incidem diretamente na prevenção criminal, na segurança e na saúde da população.

A força-tarefa vai contar com a parceria de várias pastas e órgãos do governo local, incluindo a Polícia Militar (PMDF), o Departamento de Trânsito (Detran-DF), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), o DF Legal, a Diretoria de Vigilância Ambiental, a Novacap, bem como as administrações regionais.



SERVIÇO



Primeira operação do DF Livre de Carcaças de 2024

Data: 23/01/2024 (terça-feira)

Horário: 08h00

Local: Setor. H Norte QNH, estacionamento do Cemitério de Taguatinga, entrada pela Av. Hélio Prates.