Ministério Público denuncia três acusados de roubar cadela no Sudoeste

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ofereceu denúncia contra os três homens acusados de roubar a cadela Cherie, no começo de dezembro do ano passado, no Sudoeste. Josinaldo Morais Souto (ex-namorado da tutora da cachorra), William Anderson Diniz e Alessandro Francisco da Silva respondem pelos crimes de roubo e violência psicológica contra mulher.

O caso ocorreu na manhã de 10 de dezembro, um domingo. O crime foi registrado por câmeras do circuito interno da via. Naquele dia, o noivo da tutora passeava com Cherie, quando um dos suspeitos sequestrou o animal e fugiu. Em menos de 24 horas, a Polícia Civil identificou os autores e, em uma ação conjunta com a Polícia Federal, prendeu os envolvidos no aeroporto de João Pessoa.

Com base na denúncia do MPDFT, Josinaldo, ex da tutora, não aceitava o término do relacionamento, que durou oito meses. Em documento oficial, o órgão menciona que ele, “ciente da vulneração emocional potencial à vítima Stephane pela subtração do animal, planejou e dirigiu a ação criminosa”.

O Ministério Público requereu, ainda, o pagamento de uma indenização de R$ 10 mil para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos materiais e emocionais à vítima. Caso a Justiça aceite a denúncia, os três acusados se tornarão réus.