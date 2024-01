Prazo para indicação de créditos do Nota Legal termina na quarta (31/1)

Contribuintes do Distrito Federal que pretendem indicar do crédito do Nota Legal para descontar no Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) e/ou Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), têm até a próxima quarta-feira (31).

Até o momento, de acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), cerca de 190 mil contribuintes acessaram o site do programa e fizeram a indicação para aplicação do desconto, gerando pouco mais de R$ 55 milhões em abatimento de impostos — aumento de, aproximadamente, 16%, se comparado ao ano passado.

Aqueles que perderem o prazo ou não quiserem realizar a indicação dos créditos para abatimentos de impostos poderão, em junho, receber os valores em dinheiro.

Programa Nota Legal

Segundo o GDF, o programa Nota Legal conta com 1,5 milhão de consumidores cadastrados e tem como objetivo exercitar a educação fiscal da população, além de incentivar e conscientizar o cidadão sobre a importância de pedir que os estabelecimentos emitam o documento fiscal.

Para esclarecer qualquer dúvida sobre o programa, o contribuinte deve entrar na página do Portal Nota Legal e acessar a aba “Dúvidas” ou abrir um atendimento virtual no Portal da Receita do DF.

Com informações da Agência Brasília