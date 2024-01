População de Águas Claras agora também conta com os serviços de zebrinhas

Típicos do Plano Piloto, os ônibus conhecidos como zebrinhas atravessaram a EPTG e chegaram a Águas Claras. A linha 0.008 – Circular Águas Claras está em fase experimental desde segunda-feira (22) e beneficia a mobilidade dos passageiros da região administrativa, sobretudo para facilitar a integração com o Metrô.

A linha 0.008 conta inicialmente com dois miniônibus, para os quais a passagem custa R$ 2,70. São 28 viagens por dia, de segunda a sexta-feira. O ponto de partida dos zebrinhas fica em frente à administração regional da cidade. Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), a operação foi iniciada com dois veículos, mas há previsão de ampliar a partir do mês de fevereiro, com o início das aulas.

O itinerário dos ônibus da linha 0.008 está disponível no site DF no Ponto. Os veículos são da Viação Marechal, mas com a mesma programação visual (vermelho com listras brancas) dos ônibus que circulam nas linhas do Serviço de Transporte Vizinhança no Plano Piloto, Sudoeste, Cruzeiro e SIA.

Metrô

A integração com o metrô é permitida aos usuários que utilizam cartões da bilhetagem automática como forma de pagamento das viagens, como o cartão mobilidade que pode ser adquirido na Estação do Metrô de Águas Claras. Com o cartão, o passageiro pode fazer até três embarques no mesmo sentido, no período de três horas, e pagar a tarifa máxima de R$ 5,50.

A tabela horária dos zebrinhas é a seguinte: 6h, 6h33, 7h06, 7h39, 8h12, 8h45, 9h18, 9h51, 10h24, 10h57, 11h30, 12h03, 12h36, 13h09, 13h42, 14h15, 14h48, 15h21, 15h54, 16h27, 17h, 17h33, 18h06, 18h39, 19h12, 20h18, 21h24 e 22h30.

*Com informações da Semob

