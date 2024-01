GDF divulga programação oficial do carnaval de rua de Brasília 2024

A programação do carnaval de rua do Distrito Federal foi divulgada nesta quinta-feira (25/1). De acordo com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), 56 blocos foram classificados pelo termo de Colaboração Nº 20/2023 DF Folia 2024 – Associação Amigos do Futuro.

Ao todo, 157 blocos se inscreveram para participar da festa, mas 29 cadastros foram excluídos da lista geral devido à duplicidade, questões relacionadas a plataformas e excepcionalidades que não se encaixaram no perfil de bloco de rua.

A pasta informa que os critérios de classificação dos participantes foram pensados para cada etapa do processo de cadastro, garantindo a qualidade artística e a representatividade do evento para a sociedade do DF.

A expectativa é que a programação do Carnaval atraia mais de 1,7 milhão de pessoas para as ruas durante o feriadão e o pós-Carnaval. Serão, pelo menos, 10 dias de folia previstos.

A programação com os 56 blocos de rua classificados pelo termo de Colaboração Nº 20/2023 DF Folia 2024 – Associação Amigos do Futuro pode ser conferida aqui. Já os blocos de rua contemplados pelo Termo de Fomento Nº 1772023 Brasília em Folia 2024 — AAMA — Associação Artística Mapati podem ser consultados aqui.

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF).

