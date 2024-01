Carnaval de rua do DF deve receber mais de 1,7 milhão de foliões

Falta pouco para o início de uma das festas mais importantes da cultura popular: o carnaval. Na capital do país, os preparativos aceleram para garantir que os dias de folia, que começam em 10 de fevereiro, sejam inesquecíveis. Os 56 blocos registrados na Secretaria de Cultura (Secec-DF) estão na reta final para, em 2024, colorir e alegrar as ruas brasilienses.

De acordo com a Secec, no ano passado, houve cerca de 1,5 milhão de pessoas participando das atividades públicas carnavalescas. O presidente da Liga dos Blocos Tradicionais, Paulo Henrique Nadiceo, estima que agora o número será maior: 1,7 milhão. "Estamos muito bem organizados para receber o público", disse Nadiceo.

Um dos mais antigos grupos presentes nas festividades de Momo, o bloco Suvaco da Asa está a todo vapor. Seu diretor, Pablo Feitosa se diz animado com a temporada deste ano, o segundo depois da pandemia. "Vamos homenagear o cantor pernambucano Reginaldo Rossi", revela, sem dar pormenores e preferindo o efeito surpresa. Mas, garantiu que as compras de adereços, camisetas, instrumentos musicais, contratação de trio elétrico e veículo de apoio, entre outros, estão encaminhadas. "Nós esperamos que cerca de 30 a 40 mil pessoas acompanharão as apresentações do Suvaco, em média", calcula Feitosa.

O fundador do Divinas Tetas, Adolfo Neto, promete que "O público pode esperar por quatro horas de repertório com músicas novas e arranjos contagiantes". Ele garante que, apesar do intenso trabalho, praticamente falta muito pouco para "cair na avenida". "Tudo já está sendo pensado e em execução para receber mais uma vez, com muita alegria e diversão, as milhares de pessoas que, assim como nós, amam estar curtindo e fazendo o carnaval de rua do DF", diz.

Surpresas

O presidente do tradicional Bloco dos Raparigueiros, Jean Costa, admite que ainda estão fechando algumas coisas. "Mas, adianto que teremos pelo menos dois trios elétricos, bandas, coreografias de carnaval vindas diretamente da Bahia", afirma. E conta que contrataram DJ portadores de necessidades especiais para animar quem for aos seus desfiles. "Estamos esperando cerca de 100 mil pessoas", estima Costa, num cálculo total de quantos os seguirão durante a festa.

"Fizemos um concurso de marchinhas e já temos a vencedora: O ET Ladrão de Joias, que tocaremos e cantaremos", anuncia Marcelo Teixeira, presidente do irreverente Pacotão. Segundo ele, falta pouco para estarem prontos para a festança: "Só estamos terminando de confeccionar as camisas".

Romildo Carvalho, diretor do Galinho, que ficou dois anos sem sair, diz que o grupo está de volta para alegrar os brasilienses em ritmo de frevo. "Tudo está fechado para o carnaval, e esperamos que seja um bloco (com espírito) muito família, de paz e alegria", indica. Para ele, mesmo com o sumiço, a expectativa é de que umas 30 mil pessoas o acompanhem, diariamente. "Não queremos um bloco grande, mas, sim, com qualidade cultural", explica.

Com a proposta de ser uma referência aos defensores e simpatizantes da diversidade, o Bloco das Montadas quer também ser reconhecido pela capacidade de propiciar apresentações agradáveis aos foliões. "Continuamos o nosso trabalho com foco em criar um ambiente seguro para todas as pessoas que querem curtir um carnaval pacífico e com a multiplicidade cultural que nos propomos a criar", defende a diretora-geral, Ruth Venceremos. Ela detalha que vários DJs, a bateria da taguatinguense Escola de Samba Capela Imperial e apresentações de grupos ritmistas estão na programação que o seu coletivo de Drag Queens preparou para 2024.

CB.Folia

A sétima edição do CB.Folia está definida para prestigiar o carnaval e premiar os melhores blocos de rua e foliões da capital. A iniciativa do Correio Braziliense busca valorizar a cultura carnavalesca no Distrito Federal, além da diversidade musical e da relação de pertencimento à cidade que nasceu com o jornal.

Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio, conta que essa premiação é muito simbólica e especial em diferentes aspectos. "Quando entregamos um prêmio, estamos levando em consideração toda a história por trás daquele bloco. O carnaval tem crescido significativamente no Distrito Federal. Nós, que moramos na região, precisamos reconhecer e prestigiar a festa na nossa cidade", explica. "Além de ser um momento muito esperado pela população, devido à diversão e alegria, também é uma época em que conseguimos destacar a cultura e a música do nosso país, ressaltando, inclusive, o trabalho desenvolvido por profissionais que se dedicam inteiramente à folia", destaca.

O CB.Folia contemplará as seguintes categorias, que serão avaliadas por um júri técnico composto por jornalistas do Correio: Melhor Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugares), Melhor Momento, Melhor Fantasia e, a novidade da edição deste ano, Melhor Fantasia Infantil. Os brasilienses também poderão escolher o Melhor Bloco de Rua.

No quesito Melhor Bloco de Rua a comissão do jornal irá aos desfiles e avaliará quatro pontos: sustentabilidade, estrutura, animação e respeito ao próximo. Quanto à Melhor Fantasia, os moradores do DF poderão "subir" (fazer upload) no site do Correio, fotos de seus próprios trajes carnavalescos, no formato "jpeg", tomando o cuidado de que as imagens estejam nítidas. Além disso, deverão preencher um formulário informando: nome completo, e-mail e telefone de contato. A escolha abordará duas categorias: adulto e infantil. Repórteres fotográficos do veículo também captarão nas ruas retratos com gente fantasiada. Essas fotografias também entrarão na disputa em que se analisará: criatividade, originalidade e atualidade.

Sobre a categoria Melhor Momento, o prêmio será concedido à atitude, iniciativa ou momento que marque o carnaval deste ano no DF.

A apuração do CB.Folia 2024 acontecerá em 14 de fevereiro, após às 18h. O resultado será divulgado dois dias depois, às 16h, no auditório do edifício-sede do Correio Braziliense, no SIG, Quadra 02, Lote 340, quando será feita a entrega do Troféu CB.Folia aos blocos e foliões vencedores desta edição.