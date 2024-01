Inclusão e diversidade no carnaval que espera 1,7 milhão de foliões

Com a expectativa, este ano, de reunir 1,7 milhão de foliões para festejar o carnaval no Distrito Federal — 200 mil a mais que em 2023 —, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) divulgou, ontem, a programação dos blocos. Estão previstos eventos públicos em 17 das 35 regiões administrativas. Das marchinhas ao samba, do axé ao rock, terá de tudo um pouco. Não se pode esquecer dos bonecos gigantes de Pernambuco e das coreografias baianas.

O esquenta será nos próximos dias 3 e 4, com eventos pré-carnavalescos no Núcleo Bandeirante e Plano Piloto. Entre os dias 9 e 13, datas oficiais da festa, há uma extensa programação em vários cantos do DF.

O presidente da Liga dos Blocos Tradicionais de Brasília, Paulo Henrique Nadiceo, 44 anos, diz que, além de estar animado com os festejos, acredita que este ano haverá muita segurança e inclusão social. "Todos os órgãos do governo estão voltados para que haja uma grande festa. O governador Ibaneis Rocha determinou que todo o aparato público esteja voltado ao bem-estar do folião", comenta ele, que teve reuniões de trabalho com autoridades para que as ruas estejam em segurança.

Nadiceo destaca também a questão econômica do carnaval. Segundo ele, são mais de 15 mil vendedores ambulantes que sustentam suas famílias nos dias de folia.

Inclusão

A inclusão social no carnaval, bandeira do bloco Deficiente é a Mãe, também será levantada pelo Portadores da Alegria, que o presidente da liga organiza e se apresenta no Estacionamento 12 do Parque da Cidade. "Em 2023, levamos mais de 60 mil foliões. Agora, animaremos a terça-feira de carnaval para a comunidade com necessidades especiais. Vamos ter muitas pessoas com espectro autista, amputados, surdos, mudos e pessoas com problemas visuais", ressalta.

Nadiceo também fez questão de destacar que o Prêmio CB.Folia, do Correio Braziliense, foi fundamental para incentivar os blocos de rua a realizarem festas mais organizadas. "A partir do segundo ano da premiação do CB.Folia, os blocos viram que tinham de se organizar para disponibilizar uma estrutura melhor para os foliões e melhores atrações artísticas. Foi um divisor de águas para a melhoria da qualidade dos blocos", observa.

Para o carnaval 2024, a Secretaria de Cultura recebeu pedidos de 157 blocos no DF interessados em realizar celebrações em diferentes regiões. Desses, 56 foram selecionados (confira a relação de agremiações no QR Code). Um deles, o Bloco das Divinas Tetas, vai sair no dia 12, no gramado da Esplanada dos Ministérios. O produtor musical e cantor, Aloizio Lows, 35, promete uma grande apresentação, inspirada no tropicalismo dos anos 1960. "Pegamos uma música do Caetano Veloso, com voz e violão, e a transformamos completamente. Sinto que a gente está no nosso melhor momento. A pandemia fez com que a gente ficasse com muita vontade de tocar", diz.

Variedade

Lows comenta que o bloco também contará com participações especiais de músicos e cantores locais, como as Margaridas e a Flor Furacão. Eles optaram por se apresentar sempre de dia. "Vamos tocar mais cedo, começando às 11h, porque preferimos assim, para a galera voltar com segurança para casa. A segurança vem antes da música, para que as pessoas possam curtir com liberdade", explica.

As demais regiões administrativas receberão um sortido cardápio de atrações carnavalescas. No Gama, por exemplo, o Brincantes do Gama apresentará danças de bonecos gigantes embalados por marchinhas tradicionais e cantigas de roda. No Recanto das Emas, o Filhos da Ema tocará rock, assim também como no CarnaRock, em Ceilândia. No Plano Piloto, o Galinho de Brasília, inspirado no Galo da Madrugada, do Recife, animará o público infantil. Para os mais velhos, o Bloco Raparigueiros levará muito axé.

Blocos de pré-carnaval

3/2 - Bloco Galo Cego, das 16h às 20h, no Calaf, no Setor Bancário Sul (SBS)

3/2 - Bloco Suvaco da Asa, das 10h às 20h, no Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte)

3/2 - Bloco Trem das Cores 2024, das 12h às 18h, na Praça Padre Roque, no Núcleo Bandeirante

3/2 - Beco Elétrico, das 16h às 6h do dia seguinte, na Galeria dos Estados, no Setor Bancário Sul (SBS)

4/2 - Cafuçu do Cerrado - 10 Anos, das 15h às 22h, no Estacionamento do Eixo Cultural Ibero Americano (antiga Funarte)

9/2 - Carnaval Urgente 2024, das 17h a 1h, próximo ao Calaf, no Setor Bancário Sul (SBS)

9/2 - Bloco Parece Mas não É, das 16h às 23h, na QE 40, no Guará 2

9/2 - Circuito Carnavalesco Brasília em Folia com o Grupo 7 Na Roda, das 18h às 22h, na quadra 5 do Setor Comercial Sul (SCS)